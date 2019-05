Aufstiegsrunde zur 3. Liga : Wolfsburg II gewinnt Hinspiel gegen Bayern München II 3:1

Wolfsburg Der VfL Wolfsburg II hat das Hinspiel in der Aufstiegsrunde zur 3. Fußball-Liga gegen den FC Bayern München II 3:1 (3:1) gewonnen und sich eine gute Ausgangslage für das Rückspiel erkämpft.

In einem gutklassigen Spiel gingen die Wolfsburger am Mittwoch schnell durch Routinier Michele Rizzi (5. Minute) in Führung. Die Bayern hielten dagegen, doch Daniel Hanslik (32.) sorgte für das 2:0. Nach dem Anschlusstreffer durch Joshua Zirkzee (43.) hatte wieder Hanslik (45.+4) die passende Antwort parat und traf zum 3:1-Endstand. Die Entscheidung um den Aufstieg fällt am 26. Mai in München.