Aufstiegs-Play-offs zur 3. Liga : Torwart-Blackout – Verl ergattert spätes Remis in Leipzig

Leipzig Der SC Verl darf nach einem kuriosen Treffer in der Schlussphase auf den Aufstieg in die 3. Liga hoffen. Im Play-off-Hinspiel der Regionalligen holten die Ostwestfalen (Regionalliga West) im Bruno-Plache-Stadion ein 2:2 (1:1) bei Lok Leipzig (RL Nordost).

Zuvor hatte Patrick Wolf (6.) die Gastgeber per Direktabnahme aus kurzer Distanz in Führung gebracht. Patrick Schikowski (45.+1) glich kurz vor der Pause nach einem schnell vorgetragenen Konter aus. Der in der Halbzeit eingewechselte Matthias Steinborn (56.) stellte die Führung für Lok mit einem sehenswerten Distanzschuss wieder her. Dann folgte der Aussetzer von Guderitz.