Neue Fälle aus NRW und Hessen : Gewalt gegen Amateur-Schiedsrichter sorgt für Fassungslosigkeit

Frankfurt/Berlin Die Nachrichten von Attacken auf Schiedsrichter und Gewalt bei Amateurfußballspielen reißen nicht ab. In Hessen wird ein Referee bewusstlos geschlagen, in Nordrhein-Westfalen kommt es zu einer Schlägerei.

Einen weiteren Vorfall hat es am Wochenende in Nordrhein-Westfalen gegeben: Bei einem C-Liga-Spiel zwischen TuS 08 Rheinberg und Fichte Lintfort kam es zu einer Schlägerei, weil ein Verantwortlicher des Heimvereins einen Zuschauer auf das Rauchverbot auf dem Sportplatz hinwies.

„Wir sind schockiert über diesen neuerlichen Vorfall körperlicher Gewalt gegen unsere Schiedsrichter“, sagte Stefan Reuß, Präsident des Hessischen Fußball-Verbandes (HFV). „Leider reißen die Meldungen von verbaler und körperlicher Gewalt gegen Schiedsrichter in jüngster Zeit nicht ab.“ Der Fall von Münster ist nur einer von fünf durch die Polizei seit einem Monat in Deutschland gemeldeten.

Der HFV werde „diese Auswüchse an Gewalt nicht tolerieren, sondern mit aller Härte und allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln sportgerichtlich dagegen vorgehen“, erklärte Reuß. Er appelliere an alle Clubs, sich bewusst zu machen, „dass wir in eine zunehmend dramatischere Situation kommen und immer weniger Sportfreunde zukünftig bereit sein werden, sich als Schiedsrichter einzubringen.“ In Berlin ist die Anzahl der Referees mit derzeit rund 1000 bereits rückläufig. Insgesamt pfeifen rund 70 000 Schiedsrichter unter dem Dach des Deutschen Fußball-Bundes.

Nach 109 Vorfällen von Gewalt und Diskriminierung in dieser Saison in den Berliner Amateur- und Jugendklassen, bei denen in 53 Fällen Referees betroffen waren, waren in der Bundeshauptstadt alle rund 1500 Spiele von den Schiedsrichtern am Wochenende bestreikt worden.