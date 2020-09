Als erster Europäer : Ronaldo knackt 100-Länderspiel-Toremarke - Jagd auf Ali Daei

Köln Der fünfmalige Weltfußballer Cristiano Ronaldo hat als erster Europäer die Marke von 100 Länderspieltoren geknackt. Jetzt macht er Jagd auf den Iraner Ali Daei.

Der 35-jährige Portugiese erzielte durch seinen Treffer zum zwischenzeitlichen 1:0 im Nations-League-Spiel Portugals in Schweden sein 100. Tor und legte in der zweiten Halbzeit das 101. zum 2:0-Endstand nach.

Ronaldo, der 2003 sein Debüt für Portugal gab, erzielte seinen ersten Länderspieltreffer bei der 1:2-Niederlage bei der Heim-EM gegen den späteren Europameister Griechenland. Am Dienstagabend lief CR7 zum 165. Mal für Portugals Auswahl auf.

Hinter dem Duo Daei/Ronaldo folgen Ferenc Puskas (Ungarn/84) und Kunishige Kamamoto (Japan/80) vor Hussein Saeed (Irak/78) und Brasiliens Fußball-Ikone Pele (Brasilien/77). WM-Rekordtorschütze Miroslav Klose (16 Treffer bei WM-Endrunden) führt die ewige Torjägerliste des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) mit 71 Treffern vor "Bomber" Gerd Müller (68) an. Müller erzielte seine Treffer in nur 62 Länderspielen, bei Klose waren es am Ende seiner Nationalmannschaftskarriere 137.