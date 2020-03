Einstiges Ajax-Talent Nouri : „Appie geht es gut - so gut wie möglich“

„Appie geht es gut - so gut wie möglich“

Köln Im Sommer 2017 brach Abdelhak Nouri bei einem Testspiel gegen Werder Bremen zusammen und erlitt einen Herzstillstand, sein Schicksal bewegte die Fußball-Welt.

Das damals 20 Jahre alte Talent von Ajax Amsterdam trug bleibende Hirnschäden davon - jetzt aber macht er Fortschritte. "Appie geht es gut. Also so gut wie möglich", sagte Nouris Bruder Abderrahim in der TV-Show "De Wereld Draait Door", er werde inzwischen von seinen Lieben zu Hause betreut. "Er liegt nicht mehr im Koma. Er ist wach, er schläft, er niest, er isst, er rülpst, aber er kommt nicht aus dem Bett heraus."