Last-Minute-Sieg im Afrika-Cup : Algerien-Fans randalieren nach Final-Einzug in Frankreich

Ein maskierter Fan schwenkt die algerische Flagge. Foto: dpa/Kamil Zihnioglu

Paris Nach dem Final-Einzug der algerischen Nationalmannschaft übertrieben es die in Frankreich lebenden Fans mit den Feierlichkeiten. 282 Menschen wurden festgenommen.

Insgesamt 282 Menschen sind in Frankreich in der Nacht zu Montag nach schweren Unruhen infolge des Finaleinzugs der algerischen Nationalmannschaft beim Afrika-Cup in Ägypten festgenommen worden. Das teilte das französische Innenministerium am Montag mit.

Nach dem 2:1-Erfolg Algeriens gegen Nigeria im Halbfinale des Turniers kam es im Hexagon landesweit zu heftigen Auseinandersetzungen und Randalen. Von den Verhafteten seien 249 Personen in Gewahrsam genommen worden, hieß es weiter.

Bereits nachdem Algerien am vergangenen Donnerstag durch den Erfolg gegen die Elfenbeinküste (4:3 nach Elfmeterschießen) das Halbfinale der Kontinentalmeisterschaft in Ägypten erreicht hatte, war in Frankreich die Gewalt eskaliert. Mehr als 70 Festnahmen, eine Tote und mehrere Verletzte standen nach den Feiern Tausender algerischstämmiger Fans zu Buche.

Besonders in Paris und Marseille leben größere Minderheiten algerischer Herkunft. Gerade bei Fußballturnieren ist es in der Vergangenheit immer wieder zu Spannungen gekommen.

Ein Freistoß-Tor von der Strafraumgrenze in der fünften Minute der Nachspielzeit durch Superstar Riyad Mahrez von Manchester City ermöglichte den Algeriern den Einzug in das Endspiel des Afrika-Cups. Dort treffen die Nordafrikaner auf den Senegal (unter anderem mit Schalkes Salif Sané und Liverpool-Star Sadio Mané), der im zweiten Halbfinale Tunesien (1:0) dank eines Eigentors bezwang. Das Endspiel findet am kommenden Freitag um 21 Uhr in Ägyptens Hauptstadt Kairo im Cairo International Stadium statt.

Auf dem Weg ins Finale hatte Algerien unter anderem bereits die Nationalmannschaft von Guinea bezwungen, die der Gladbacher Profi Ibrahima Traoré als Kapitän in diesem Turnier anführte. Mit 0:3 war das Team des 31-Jährigen unterlegen, für das damit im Achtelfinale Schluss gewesen war.

