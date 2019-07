Das Überraschungsteam beim Afrika-Cup : Sie kamen aus Madagaskar

Madagaskars Trainer Nicolas Dupuis (Mitte) feiert mit seinen Spielern nach dem gewonnenen Achtelfinale bei Afrika-Cup. Foto: REUTERS/SUHAIB SALEM

Düsseldorf Madagaskar steht im Viertelfinale des Afrika-Cups. Ein Fußball-Wunder. Denn im Gegensatz zu anderen Ländern des Kontinents hat der Inselstaat keine Stars und spielt in diesem Jahr zum ersten Mal überhaupt mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Sebastian Fuhrmann Von Sebastian Fuhrmann Sportredakteur Autorendetails aufklappen Sebastian Fuhrmann arbeitet in der Sportredaktion der Rheinischen Post in Düsseldorf-Heerdt. zum Autorenprofil

Die einzigartige Geschichte Madagaskars beginnt mit dem im professionellen Sport Undenkbaren. Weil der Fußball-Verband des Inselstaats pleite ist, kann er seinem Wunsch-Trainer bei den Vertragsverhandlungen kein Geld anbieten. Einen Vertrag hat der Franzose Nicolas Dupuis dem Vernehmen nach bis heute nicht unterschrieben. Seinen Job macht er dennoch. Seit drei Jahren inzwischen. „Ausgezeichnete Arbeit“ leiste der Trainer, sagt Mannschaftskapitän Kapitän Ima Faneva Andriatsima, der für den französischen Zweitligisten Clermont Foot spielt. Nie hat der 35-Jährige in seiner Karriere höher gespielt. Trotzdem ist er der Star seiner Mannschaft, was alles über die fußballerische Klasse der Mannschaft verrät, das man wissen muss. Erfolgreich ist sie trotzdem.

Der 107. der 211 Plätze langen Fifa-Weltrangliste hat es aus dem Nichts ins Viertelfinale des Afrika-Cups geschafft. Das ist wortwörtlich zu verstehen: In diesem Jahr ist die ehemalige französische Kolonie zum ersten Mal überhaupt beim Turnier dabei. Zuvor war die Mannschaft jedes Mal in der Qualifikation gescheitert - an Gegnern wie Äquatorialguinea etwa. Am Donnerstag (21 Uhr, DAZN) trifft Madagaskar im 30.000 Zuschauer fassenden Al Salam Stadium in Kairo auf Tunesien. Deren Mittelfeldspieler Wahbi Khazri ist allein mehr Wert (16 Millionen Euro) als der ganze Kaders des Gegners (14,5 Millionen Euro). Es ist ein weiterer sportlicher Höhepunkt.

Die Fußballer haben das Land mit seinen etwas mehr als 25 Millionen Einwohnern längst in einen kollektiven Party-Rausch versetzt. Auf den Straßen feierten die Menschen nach dem Achtelfinal-Erfolg gegen die Demokratische Republik Kongo die Nacht durch. Einige Hundert Menschen aus Madagaskar hatten sogar das Glück, das Spiel im Stadion zu sehen. Madagaskars Präsident Andry Rajoelina mietete ein Flugzeug und nahm 480 Fans mit. Schon in der Gruppenphase hatte die Mannschaft begeistert.

2:0 gewann Madagaskar gegen Nigeria, das unter anderem mit dem 25-Millionen-Euro-Stürmer Alex Iwobi vom großen FC Arsenal aus der britischen Premier League angetreten war. „Wir wissen, dass es eine große Begeisterung um uns gibt, und wir haben echte Fans in Madagaskar, es ist Wahnsinn", hatte Dupuis, der noch Trainer und Technischer Direktor beim französischen Viertligisten US Fleury Mérogis Football 91 ist, vor dem Spiel gesagt. Was das Geheimnis des Erfolgs sei? Er wisse es nicht. Aber ganz gleich: Die Nationalmannschaft hat einen Fußball-Boom ausgelöst. „Unser Afrika-Cup ist gewonnen“, sagt der Trainer.

Fußball ist auf Madagaskar kein Nischensport, auch wenn die Zahlen zunächst einmal etwas anderes vermuten lassen. Etwa 30.000 Spieler spielen bei 220 Vereinen auf Madagaskar, das von der Bundesregierung als Entwicklungsland geführt wird. Die heimische Liga „THB Champions League“ wird von der Biermarke „Three Horses Beer“ gesponsert. Vor der Saison werden die Klubs in vier Sechsergruppen eingeteilt. Die drei ersten kommen in die nächste Runde. Am Ende steht ein Top-Four, dessen Sieger Meister wird. In den vergangenen sechs Jahren war das CNaPS Sport aus der Stadt Miaminarivo. Der Klub stellt aktuell einen Nationalspieler. Wer es aus der heimischen Liga herausschafft, heuert meist in Frankreich an.