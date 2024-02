Afif trifft dreimal vom Punkt Katar erneut Asienmeister

Jordanien gab sich in der Folge aber nicht auf und kam mit zunehmender Spieldauer besser in die Partie. Al-Naimats Ausgleich in den linken Winkel war nicht unverdient, doch zugleich ein Weckruf für Katar. Der Titelverteidiger wurde nun wieder aktiver und belohnte sich prompt - wieder zeigte der chinesische Schiedsrichter Ning Ma zurecht auf den Punkt, wieder traf Afif. In der Nachspielzeit - diesmal nach Studium der Videobilder - wiederholte sich die Szenerie.