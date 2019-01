Bundeskartellamt schreibt Vereine an: Bundesliga-Klubs sollen zur 50+1-Regel Stellung beziehen

Bundeskartellamt schreibt Vereine an

Frankfurt/Main Die Klubs der ersten und zweiten Bundesliga haben Post vom Bundeskartellamt erhalten. Die Behörde interessiert sich für die Meinung der Klubs über die 50+1-Regel. Hannover-96-Präsident Martin Kind soll schon eine Klage gegen die Regel vorbereitet haben.

Im Streit um die 50+1-Regel hat das Bundeskartellamt alle 36 Profiklubs der 1. und 2. Bundesliga schriftlich aufgefordert, sich zu den Lizenzierungsvorgaben der Deutschen Fußball Liga zu erklären. Ein entsprechender Brief vom 2. Januar an die Klubpräsidenten liegt der „Neuen Westfälischen“ vor, wie die Zeitung in ihrer Freitagausgabe berichtet.