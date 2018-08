2. Bundesliga 2018/19 - Spieltags-Check: Das brachte der erste Spieltag

Spieltags-Check 2. Liga : Aua, HSV

Ernüchterung bei den Profis des HSV nach dem Spiel gegen Kiel. Foto: dpa/Daniel Bockwoldt

Düsseldorf Die meisten Partien des ersten Spieltags in der Zweiten Bundesliga sind gespielt. Einige Dinge stachen besonders hervor - zum Beispiel die Meinung von Ivica Olic zur Leistung des HSV.

Sebastian Fuhrmann

Der eine große Favorit wurde seiner Rolle gerecht, der andere steht schon am zweiten Spieltag unter Druck: Der erste Spieltag in der Zweiten Bundesliga ist fast vorbei. Was vom Spieltag hängenbleibt.

Das größte Ausrufezeichen … hat der 1. FC Köln gesetzt. Die Mannschaft ist mit Abstand die teuerste der Zweiten Liga, Leistungsträger wie Nationalverteidiger Jonas Hector und Timo Horn hielten dem Verein trotz des Abstiegs die Treue. Folglich gilt der 1. FC Köln als Aufstiegskandidat Nummer eins. Großer Druck kann schon mal zur Bürde werden. Die Kölner allerdings haben die Aufgabe beim VfL Bochum erfolgreich erledigt. Mäßig gespielt, trotzdem gewonnen. Die Kölner sind da und gehen mit einem Erfolgserlebnis in die nächsten Spiele.

Das schönste Tor … hat Felix Kroos geschossen. Auch der jüngere Bruder von Nationalspieler Toni Kroos kann Standards schießen. Am Wochenende gelang ihm der späte Siegtreffer (87.) gegen den FC Erzgebirge Aue. Kroos zirkelte einen direkten Freistoß für den 1,84 Meter großen Torhüter Martin Männel unhaltbar ins Eck. Das reichte Union zum Sieg im Ost-Duell. Wohl dem, der einen solchen Freistoß-Schützen hat. Kroos kommentierte ganz nüchtern: "Klar freut man sich über ein Tor, gerade wenn es das entscheidende ist. So kann man in die Saison starten", sagte er.

Die größte Enttäuschung … war der HSV. Bei einer Umfrage unter den Trainern der 2. Bundesliga landete auch der HSV bei der Frage nach einem Aufstieg auf einem Spitzenplatz. Das erste Spiel gegen das vermeintlich kleine Kiel ging allerdings gehörig in die Hose. 0:3 verlor der HSV gegen den Klub, der in der vergangenen Saison knapp den Aufstieg verpasste. Das Urteil von Ex-HSV-Spieler Ivica Olic: „Ich mache mir Sorgen, habe mich gewundert, dass mein Ex-Team gegen Kiel so viel Risiko gegangen ist. Der HSV dachte wohl, dass sie Barcelona, Bayern oder Real Madrid sind.“ Olic, der 153 Spiele für die Hamburger machte, forderte Leidenschaft und einen Plan B, falls es auch in den kommenden Spielen nicht klappt. Hamburg steht anders als Köln direkt unter Druck.

Held des Spieltags … ist Daniel Keita-Ruel. Der Stürmer der Spielvereinigung Greuther Fürth traf am ersten Spieltag als einziger Spieler doppelt – und wie. Bis zur 55. Minute hatten die Franken gegen den SV Sandhausen mit 0:1 zurückgelegen, innerhalb von drei Minuten drehte der Stürmer die Partie mit zwei Treffern (78. und 81.). Kann man so machen. Übrigens: Keita-Ruel ist in der Region kein Unbekannter: Er spielte für den Wuppertaler SV, Fortuna Köln, Ratingen 04/19 und die A-Jugend von Borussia Mönchengladbach und .

Am Montagabend spielt der MSV Duisburg bei der SG Dynamo Dresden (20.30 Uhr). Den Spielbericht und die Bilder gibt es am Abend bei rp-online.de

(sef)