Schalke gegen Dortmund: Größere Derby-Erfahrung ist Schalkes Ass im Ärmel

Düsseldorf Der FC Schalke empfängt Borussia Dortmund zum Duell der Revierklubs. Der Tabellenführer vom BVB ist zwar Favorit, doch weder dessen Leistungsträger noch sein Trainer haben je ein Revierderby gespielt. Eine Chance für S04?

Wer abschätzig von einem „großen Bohei“ der Medien spricht, wenn es wieder auf das Revierderby der Fußball-Bundesliga zugeht, der hat das alles noch nie erlebt. Der hat die Anspannung in den Gesichtern der Bewohner von Gelsenkirchen und Dortmund bereits Tage vor dem Anpfiff nie gesehen. Der weiß auch nicht, wie stark die Nachwehen sind, wenn Fans des Derbysiegers spotten und sich nur noch darüber definieren, während Anhänger des Verliererteams mitunter überlegen, wie sie sich am Montag für die Arbeit motivieren sollen.

1997 war es der damalige Schalke-Torwart Jens Lehmann, der nach einem Eckball, den es nicht hätte geben dürfen, in der Nachspielzeit per Kopf zum 2:2 traf. Beim 4:0 für Schalke im Jahr 2000 war es Andreas Möller. Als „Rückkehr des Verräters“ ist das Spiel in Erinnerung, weil er im Sommer vom BVB zum S04 gewechselt war. Möller lenkte das Spiel und führte die Königsblauen zum Prestigesieg. 2007 wurde das gesamte Team in Schwarz-Gelb gefeiert, weil es dem Erzrivalen mit einem 2:0 die Meisterschaft versaut hatte. Kurios auch die Geschichten, als Schalke 2008 eine 3:0-Führung verspielte – und der BVB im Herbst 2017 eine 4:0-Führung im eigenen Stadion nicht ins Ziel (4:4) brachte.