Trainer muss gehen : Saarbrücken entlässt Lottner trotz Tabellenführung

Saarbrücken Der 1. FC Saarbrücken ist Tabellenführer der Regionalliga Südwest. Trotzdem muss Trainer Dirk Lottner gehen. Der Verein sieht das Ziel Aufstieg gefährdet.

Der 1. FC Saarbrücken hat sich trotz der Tabellenführung in der Regionalliga sowie des Einzugs ins Achtelfinale des DFB-Pokals von Trainer Dirk Lottner getrennt. Diese überraschende Entscheidung gab der Fußball-Viertligist am Montagabend bekannt. Grund dafür sei die „Entwicklung der letzten Wochen und das Auftreten der Mannschaft in den vergangenen Punktspielen“, heißt es in der Vereinsmitteilung.