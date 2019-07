Neymar fehlt : Nürnberg mit 1:1 im Test gegen Paris Saint-Germain

Nürnberg Eine Woche vor dem Auftakt in der 2. Fußball-Bundesliga hat Absteiger 1. FC Nürnberg einen Achtungserfolg gegen Paris Saint-Germain erreicht. Der Club kam gegen das Team von Thomas Tuchel zu einem 1:1.

Der 1. FC Nürnberg hat dem Star-Ensemble von Paris Saint-Germain in einem Testspiel ein Unentschieden abgerungen. Der Fußball-Zweitligist erreichte am Samstagabend ein 1:1 (0:1) und feierte eine gelungene Generalprobe für den Saisonstart am kommenden Wochenende. Nach dem Rückstand durch PSG-Neuzugang Pablo Sarabia (43. Minute) sorgte Enrico Valentini per Handelfmeter für das Remis (71.).