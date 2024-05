Laut Medienberichten 1. FC Nürnberg trennt sich von Sportvorstand Hecking

Der 1. FC Nürnberg trennt sich nach Informationen der „Nürnberger Nachrichten“ und von nn.de von Sportvorstand Dieter Hecking (59). Die Entscheidung sei demnach bereits vor dem enttäuschenden 1:3 am Freitagabend in der 2. Fußball-Bundesliga bei Fortuna Düsseldorf gefallen. „Spätestens am Montag, möglicherweise auch schon am Sonntag“ werde der Verein die Trennung offiziell bekanntgeben, hieß es.