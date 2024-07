Nach Testspielsieg gegen Juventus Turin Salto-Jubel und neue Nürnberger Fußball-Lust mit Klose

Ein 3:0 gegen Juventus Turin kommt schließlich nicht alle Tage vor, auch wenn es eine Woche vor dem Start der 2. Fußball-Bundesliga lediglich ein Testspiel war. Ein Tor gegen Juve? Das war dem 19 Jahre alten Forkel schon einen Salto wert. Es war aber keine spezielle Botschaft des Torschützen an den applaudierenden Chef am Spielfeldrand. „Von Miro Klose schaue ich mir nicht den Torjubel ab, sondern das Spielerische“, erzählte Forkel später strahlend von dem „unbeschreiblichen Gefühl, gegen so einen großen Gegner wie Juve zu treffen“.