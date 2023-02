Nach Debakel in Heidenheim Nürnberg stellt Trainer Weinzierl frei - Hecking übernimmt

„Es war in meiner Lebensplanung nicht vorgesehen, trotzdem habe ich das Selbstvertrauen, dass ich die Mannschaft wieder in die richtigen Bahnen lenken kann. Ich glaube, es ist die beste Lösung, um das schlingernde Schiff wieder auf Kurs zu bringen. Wir können einiges wieder gerade rücken“, sagte Hecking vor dem Kellerduell gegen Schlusslicht SV Sandhausen am Samstag (13.00 Uhr/Sky). Christian Fiel wird Heckings Assistent.