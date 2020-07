Ex-Fortune : 1. FC Nürnberg trennt sich von Sportvorstand Palikuca

Nürnberg Der 1. FC Nürnberg trennt sich von Sportvorstand Robert Palikuca. Der „Club“ ziehte damit eine erste Konsequenz aus der missratenen Spielzeit in der 2. Fußball-Bundesliga, wie am Dienstag mitgeteilt wurde.

Die Franken hatten am vorigen Samstag erst in der Nachspielzeit des Relegations-Rückspiels beim FC Ingolstadt den Absturz in die 3. Liga vermieden.