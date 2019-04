Vor zwei Monaten gefeuert : Nürnbergs Ex-Trainer Köllner findet im TV deutliche Worte über seinen Nachfolger

Michael Köllner stand bis Mitte Februar beim 1. FC Nürnberg an der Seitenlinie. Foto: dpa/Thomas Frey

Nürnberg Vor rund zwei Monaten wurde Michael Köllner beim abstiegsbedrohten 1. FC Nürnberg gefeuert. Jetzt hat er im TV über seinen Nachfolger Boris Schommers gesprochen - und zeigte sich nicht zufrieden mit der Auswahl.

Nürnbergs ehemaliger Trainer Michael Köllner hat sich verstimmt über seinen Nachfolger Boris Schommers geäußert. Schommers war zunächst Assistent von Köllner und wurde nach der Trennung vom Aufstiegscoach am 12. Februar befördert. „Auf jeden Fall war es so nicht besprochen“, sagte Köllner am Sonntagabend bei „Blickpunkt Sport“ im Bayerischen Fernsehen auf die Frage, ob es ihm weh tue, dass sein Assistent neuer Coach des fränkischen Fußball-Bundesligisten geworden sei.