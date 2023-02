„Fühlt sich an, als ob ich das nicht wollte“ Hecking fremdelt mit der Rückkehr in die Trainerrolle

Vor drei Jahren war Hecking beim Hamburger SV letztmals als Trainer aktiv gewesen - bei einem 1:5 am letzten Spieltag der Saison 2019/20 gegen Sandhausen. Es sei schon „wahnwitzig wie das Leben so spielt, dass ich jetzt wieder ungewollt gegen Sandhausen einsteige. Und das nächste Spiel gegen meinen letzten Arbeitgeber habe. Das ist einmalig“, so Hecking. Der Club spielt am 4. März beim HSV.