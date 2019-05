Bei Kontrolle in Bochum : Magdeburg-Fans greifen Polizisten an

Bochum Fans des 1. FC Magdeburg sollen sich vor dem Auswärtsspiel beim VfL Bochum einer Polizei-Kontrolle widersetzt haben. Dabei soll es teilweise zu Übergriffen gekommen sein.

Magdeburger Fußballfans sollen sich Polizei-Informationen zufolge am Samstag vor dem Zweitliga-Spiel in Bochum Kontrollen widersetzt und aggressiv gezeigt haben. Vereinzelt sei es zu gewalttätigen Übergriffen auf Beamte gekommen, sagte ein Sprecher der Bundespolizei auf Anfrage. Etwa 650 Fans, die in einem Sonderzug angereist waren, hatten durch Abtasten auf mitgeführte Pyrotechnik hin überprüft werden sollen. Einige Beteiligte sollen Minuten vor der Einfahrt des Zuges in den Bochumer Hauptbahnhof eine brennende Fackel aus dem Fenster geworfen haben, wie Bahnmitarbeiter gemeldet hätten.