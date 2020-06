Drittligist in der Krise : Magdeburg entlässt Trainer Wollitz

Drittligist in der Krise

Magdeburg Claus-Dieter Wollitz ist nicht mehr Trainer des 1. FC Magdeburg. Der Drittligist trennte sich mit sofortiger Wirkung vom 54-Jährigen. Angesichts der akuten Abstiegsgefahr soll ein neuer Impuls für die Wende sorgen.

Drittligist 1. FC Magdeburg hat sich mit sofortiger Wirkung von Trainer Claus-Dieter Wollitz getrennt. Nur einen Tag nach der Auswärtsniederlage bei Hansa Rostock (1:3) wurde der 54-Jährige vom Klub freigestellt, Thomas Hoßmang (53) übernimmt die Mannschaft bis zum Saisonende. Das gab der Tabellen-14. am Mittwoch bekannt.

"Wir befinden uns weiterhin in einer sportlich bedrohlichen Situation und haben uns deshalb aufgrund der sportlichen Entwicklung seit Restart entschlossen, eine Veränderung in der sportlichen Leitung des Teams vorzunehmen", sagte Geschäftsführer Mario Kallnik, der künftig in Personalunion auch die Funktion des Sportlichen Leiters einnehmen wird.