Zweite Liga: 1. FC Köln mit Kampfansage an die Konkurrenz

Der 1. FC Köln plant den sofortigen Wiederaufstieg in die Fußball-Bundesliga und setzt dabei auf alte Bekannte. Der Klub nimmt die Favoritenrolle an und gibt sich selbstbewusst.

Die Mission des 1. FC Köln ist eindeutig: Der sofortige Wiederaufstieg in die Fußball-Bundesliga soll, nein muss, realisiert werden. "Wir sind top aufgestellt, nur in der falschen Liga", sagt Präsident Werner Spinner: "Ich gehe davon aus, dass wir das schnell reparieren und aufsteigen."

Nach der schlechtesten Bundesligasaison der Vereinsgeschichte muss der FC in der 2. Bundesliga Wiedergutmachung betreiben. Der Aufstieg ist nicht nur das klare Ziel, sondern fast eine Verpflichtung. Die Fans "haben uns mit Würde absteigen lassen. Es wird nicht einfach, aber wir sind gut aufgestellt", sagte Manager Armin Veh: "Ich glaube, dass die Mannschaft stärker als in der vergangenen Saison ist."

Jonas Hector, seines Zeichens Nationalspieler und neuer Kapitän des "Effzeh", Torhüter Timo Horn, Marco Höger oder Marcel Risse werden weiterhin das FC-Trikot tragen. Die vier Spieler genießen bei Klub und Fans fast Heldenstatus - obwohl auch sie den Abstieg in der vergangenen Saison nicht verhindern konnten. "Köln ist eine einmalige Stadt, der FC ein einmaliger Verein", sagte Horn, für den nur der direkte Wiederaufstieg zählt: "Wir werden spielerisch in keiner Partie unterlegen sein."

Anfang, 44 Jahre alt und in Köln geboren, weiß, wie es im Unterhaus funktionieren kann. In der vergangenen Spielzeit sorgte er mit Aufsteiger Holstein Kiel für Furore und scheiterte erst in der Bundesliga-Relegation am VfL Wolfsburg.