Pünktlich zum Derby gegen Leverkusen : Köln öffnet Stadion für 50.000 Fans – Vollauslastung wieder möglich

Pünktlich zum Derby gegen Bayer Leverkusen darf der 1. FC Köln sein Stadion in Müngersdorf wieder vollauslasten. Zum Heimspiel am 24. Oktober (15.30 Uhr/DAZN) sind nach einer Genehmigung des Gesundheitsamtes 50.000 Zuschauer zugelassen. Das teilte der FC am Donnerstag mit. Der Klub setzt dafür wie zuletzt auf die 2G-Regel und lässt nur Geimpfte und Genesene ins Rhein-Energie-Stadion.