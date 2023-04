Klubführung verärgert Wirbel um nicht genehmigte Choreo beim 1. FC Köln gegen Mainz

Am Samstag war der linke Teil der Kölner Südkurve beim Einlaufen der Teams in Rot und Weiß gefärbt, der rechte in Anlehnung an die Vereinsfarben von PSG in Blau-Weiß-Rot. Darunter stand die Botschaft „Supras. 20 Years. Horde.“ „Eigentlich kommt alles, was nicht genehmigt ist, nicht ins Stadion. Aber das Stadion hat relativ viele Zäune, durch die auch Sachen reinkommen, die nicht genehmigt sind“, sagte Keller.