Dramatisches 2:1 gegen Köln : Last-Minute-Treffer rettet den VfB Stuttgart

Köln Der VfB Stuttgart hat in einem dramatischen Abstiegsfinale auf den letzten Drücker den direkten Klassenerhalt geschafft. Die Mannschaft von Trainer Pellegrino Matarazzo besiegte den 1. FC Köln mit 2:1 und schickte Hertha BSC in die Relegation.

Der VfB Stuttgart hat es geschafft und den direkten Klassenerhalt am letzten Spieltag der Fußball-Bundesliga doch noch erreicht. Die Schwaben lösten durch ein Last-Minute-Tor von Wataru Endo die Aufgabe gegen den 1. FC Köln mit 2:1 (1:0) und profitierten von einer Niederlage am Samstag im Parallelspiel von Hertha BSC bei Borussia Dortmund (1:2). Dadurch kletterte der VfB dank der besseren Tordifferenz noch auf den 15. Platz. Die Berliner müssen in die Relegation. Köln verpasste indes den Sprung in die Europa League, ist als Siebter in der kommenden Saison aber in der Conference League dabei.