Fehler im Onlineshop Hummel zeigt aus Versehen neue Trikots des 1. FC Köln

Dementsprechend ist klar, dass die Kölner in der neuen Saison in einem komplett weißen Trikot auflaufen werden, lediglich auf der Schulter gibt es einen roten Streifen. Das Auswärtstrikot ist ebenfalls klassisch in rot gehalten, das dritte Trikot könnte dagegen für geteilte Meinungen sorgen, denn es ist himmelblau. Ganz neu ist die Farbe allerdings nicht, das hat es in der Historie des Klubs immer mal wieder gegeben, zuletzt in der Saison 2014/15 in einer Kombination mit gelb.