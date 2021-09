Emotionaler Trainer : Baumgart weckt die Kölner auf

Kölns neuer Trainer Steffen Baumgart ist an der Seitenlinie stets mit vollem Körper- und Stimmeneinsatz dabei. Foto: dpa/Marius Becker

Köln Der Trainer verlangt Mut und Angriffslust von seinen Spielern. Die zeigt er auch selbst eindrucksvoll am Spielfeldrand. Damit belebt er den Abstiegskandidaten der vergangenen Saison und begeistert einen ganzen Klub.

Steffen Baumgart ist herumgekommen in seinem Fußballleben. Er spielte bei zehn Klubs in der Herren-Mannschaft, und der 1. FC Köln ist seine siebte Station als Trainer. Eine gewisse Rastlosigkeit zeichnet ihn auch bei der Arbeit in der Öffentlichkeit aus. Den Sitzplatz am Spielfeldrand können sich seine Vereine sparen. Denn Baumgart tigert 90 Minuten an der Linie entlang, unterbrochen von jenen stilbildenden Momenten, in denen er die Hände auf die Oberschenkel stützt, die Mütze ins Genick schiebt und gebeugt aufs Feld starrt. Mit einem Sumoringer hat ihn der ebenfalls so laufstarke Freiburger Kollege Christian Streich verglichen.

Die Statur passt nicht so ganz, die Explosivität schon. Baumgart ist ein Schauspiel an der Linie. Aber er ist kein Schauspieler. Er sieht sich eher als Vorbild. „Wenn der Trainer läuft, traut sich kein Spieler, nicht zu laufen“, sagt er.

Info Samstag geht es gegen Eintracht Frankfurt Nächstes Spiel Der 1. FC Köln reist zuversichtlich zu Eintracht Frankfurt. „Für uns ist es wichtig, mit dem Gedankengang anzureisen, dort gewinnen zu können“, sagte Trainer Steffen Baumgart vor der Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky). Kader Bis auf Tim Lemperle und Jannes Horn steht Baumgart der gesamte Kader zur Verfügung.

So hat er den 1. FC Köln buchstäblich zum Laufen gebracht. Der Beinahe-Absteiger der vergangenen Saison marschiert derart unverdrossen durch die Liga, dass es eine wahre Freude ist. Selbstverständlich blühen im zu bildschönen Extremen neigenden Köln bereits wieder die fröhlichsten Träume. Auf Platz sieben liegt die Mannschaft nach fünf Spielen. Und Baumgart ist es offenbar gelungen, den vor allem in der Geisterspielphase der Corona-Pandemie in leiser Depression dahindämmernden Klub aufzuwecken.

Das hat natürlich etwas mit seiner Haltung zu tun. Einer seiner Grundsätze: „Langweiligen Fußball will ich nicht sehen.“ Baumgart verordnet Spektakel, Offensive und Leidenschaft. Selbst in München, wo andere FC-Mannschaften in stummer Opferbereitschaft die alljährliche Klatsche abholten, ließ er nach einer erfolgreichen Aufholjagd, in der aus einem 0:2 ein 2:2 geworden war, munter weiter stürmen. Dass es auch deshalb am Ende ein 2:3 gab, schien ihn gar nicht zu stören. Und dass ihm so mancher Naivität unterstellte, auch nicht. Kritikern hält er entgegen: „Es mag den einen oder anderen überraschen, aber ich habe schon das Gefühl, dass ich ein bisschen Ahnung vom Fußball habe.“ Darüber hinaus kann er sich selbst begeistern am Mut eines Außenseiters, der das scheinbar Unmögliche wagt. Diese Begeisterung überträgt er auf Mannschaft und Fans.

Das ist viel schwieriger, als es aussieht. Wäre es leicht, würden es ja alle machen. Es braucht schon eine große Persönlichkeit und entsprechendes Charisma. In dieser Hinsicht ist der Mann von der Küste Mecklenburg-Vorpommerns wie der ungleich berühmtere Schwarzwälder mit dem Zahnpasta-Werbelächeln. Jürgen Klopp weckte Borussia Dortmund und machte den BVB zur dauerhaften Spitzenmannschaft. Zuvor lehrte der Volkstribun das Fußballvolk in Mainz, dass mit Begeisterung und Sachverstand auch die Kleinen großen Erfolg haben können.