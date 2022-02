Positiver Coronatest : Darum fehlt Steffen Baumgart dem 1. FC Köln gegen Freiburg

Köln Der 1. FC Köln muss im Spiel gegen den SC Freiburg am kommenden Wochenende auf seinen Trainer Steffen Baumgart verzichten. Dieser habe sich mit Corona infiziert, teilte der Verein mit.

Steffen Baumgart ist an COVID-19 erkrankt und steht dem Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln daher am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den SC Freiburg nicht zur Verfügung. Wie der FC am Mittwoch mitteilte, sei Baumgart am Morgen positiv getestet worden und habe sich unverzüglich in Quarantäne begeben.