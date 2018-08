Hooligan-Angriffe befürchtet : Polizei bereitet sich auf Krawalle bei Kölner Pokal-Spiel gegen Dynamo Berlin vor

Foto: dpa/Oliver Berg 8 Bilder Kölner Polizei zeigt Beweismittel nach Angriff auf Fanbus von Union Berlin

Köln/Berlin Randalierer haben nach dem Spiel des 1. FC Köln gegen Union Berlin am Montag einen Fan-Bus der Berliner angegriffen. Nun warnt die Polizei vor neuen Krawallen. Köln tritt am Sonntag in der Hauptstadt im DFB-Pokal gegen Dynamo Berlin an. Auch dort gibt es Hooligans.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

100 Vermummte hatten am Montagabend an einer roten Ampel in Köln einen Fan-Bus von Union Berlin sowie Polizisten angegriffen. Die Polizei sprach von einem neuen Ausmaß der Gewalt im Fußball und nahm 28 Randalierer vorläufig fest. Am Mittwoch wurden 27 von ihnen wieder aus dem Gewahrsam entlassen. Einige von ihnen sind der Polizei als „Gewalttäter Sport“ bekannt.

Am Sonntag steht nun das nächste Hochrisikospiel der Kölner an - diesmal in Berlin. Denn der 1. FC Köln spielt im DFB-Pokal gegen den Regionalligisten BFC Dynamo. Der Berliner Klub ist für seine Hooligans bekannt. Der „Express“ will aus Szenekreisen haben, dass sich gewaltbereite Kölner Fans auf „ihr Spiel“ abseits des Olympiastadions vorbereiten. „Die Jungs von BFC Dynamo sind in der Szene sehr bekannt. Sie haben einen sehr aggressiven Mob. Das könnte in Berlin am Wochenende richtig knallen“, zitiert der „Express“ einen Insider.

Die Berliner Polizei bereitet sich auf solche Szenarien bereits seit einigen Wochen vor. „Das Pokalspiel des 1. FC Köln gegen den Regionalligisten BFC Dynamo war bereits vor den jüngsten Vorfällen in Köln von uns als Hochrisikospiel eingestuft worden“, sagte eine Sprecherin der Berliner Polizei. „Wir sind auf jegliche Szenarien gut vorbereitet und können flexibel reagieren.“

(rent)