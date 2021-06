"Jeder schaut nur auf seinen Posten" : Podolski übt scharfe Kritik an Führung des 1. FC Köln

Podolski übt scharfe Kritik an Führung des 1. FC Köln

Köln Lukas Podolski hat die sportliche Leistung des 1. FC Köln in einem Interview scharf kritisiert. Er glaubt, dass der Verein in einen Abwärtsstrudel geraten könne, wenn sich nichts ändert.

Für Vereinsikone Lukas Podolski sind die Probleme beim Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln weitgehend hausgemacht. In einem Interview mit dem „Kölner Stadt-Anzeiger“ und „Express“ übte der Weltmeister von 2014 scharfe Kritik an der Klubspitze. Aus Sicht des Weltmeisters von 2014 droht den Rheinländern trotz des Ende Mai über die Relegation noch gesicherten Klassenerhalts ohne eine Kursänderung ein weiterer Niedergang.

" Das FC-Gefühl, die geballte Power, die dieser Traditionsklub hat, ist leider verloren gegangen. Auch jetzt gibt es wieder Chaos, Unruhe . Man hat das Gefühl, es gibt kein Miteinander. Jeder schaut nur auf seinen Posten, so kommt mir das vor. Wenn es so weitergeht, kann es schnell mit Vollspeed bergab gehen", mahnte Podolski.

Indiz für mangelnde Führung ist für den 36-Jährigen die geringe Präsenz der FC-Spitze in den Wochen des zurückliegenden Abstiegskampfes gewesen. "Es wirkt auf mich so, als säßen sie in einer Dunkelkammer und würden versuchen, den Verein von dort aus zu leiten", meinte der ehemalige FC-Stürmerstar.