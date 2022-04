Netz spottet über Köln-Stürmer : Modeste mit kuriosem Kaffee-Jubel

Köln Anthony Modeste sorgte nach seinem Treffer gegen Arminia Bielefeld mit einem ungewöhnlichen Jubel für Aufsehen. Gut kam seine Werbeaktion aber nicht bei allen an.

Was war denn da los? Anthony Modeste hat mit einem kuriosen Jubel beim 3:1-Sieg des 1. FC Köln gegen Arminia Bielefeld für Aufsehen gesorgt und sich damit nicht nur Freunde gemacht. Nach seinem Treffer zum 2:1 kurz vor der Pause am Samstagnachmittag kramte er vollkommen unerwartet ein Paket hinter dem Tor heraus. Es stellte sich heraus: Damit hat der Stürmer des „Effzeh“ seine eigene Kaffee-Marke beworben.

Ungewöhnliche Jubel gab es in der Fußball-Bundesliga häufig. Vor allem Pierre-Emerick Aubameyang, der ehemalige Stürmer von Borussia Dortmund, hatte in seiner Zeit in der Bundesliga für eine Höhepunkte im Zusammenhang mit Tor-Feiern gesorgt. Erinnert sei nur an seine Spiderman-Maske, die er damals ebenfalls hinter dem Tor versteckte.