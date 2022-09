Nach Randale in Nizza​: 1. FC Köln will die „Hirnverbrannten“ ausschließen​

1. FC Köln will die „Hirnverbrannten“ ausschließen

Nach Randale in Nizza

Köln Nach der Randale in Nizza will der 1. FC Köln rigoros gegen die Chaoten vorgehen, die im Stadion für unrühmliche Szenen gesorgt haben.

Kölns Sportgeschäftsführer Christian Keller hat bekräftigt, dass die Verursacher der Fan-Ausschreitungen beim Spiel in der Conference League im französischen Nizza „vom Fußball auszuschließen“ seien. Keller bezeichnete die Chaoten am Sonntag vor der Bundesliga-Partie des FC gegen Union Berlin bei DAZN als „Hirnverbrannte“. Die Frage der Schuld sei nicht ausschlaggebend, sagte der 43-Jährige. „Es geht darum, dass so etwas nicht passieren darf.“