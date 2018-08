Manager des 1. FC Köln: Armin Veh kritisiert Nachwuchsarbeit in Deutschland

Armin Veh kritisiert Nachwuchsarbeit in Deutschland

Köln Manager Armin Veh vom Zweitligisten 1. FC Köln hat sich in die Diskussion um die Nachwuchsarbeit im deutschen Fußball eingeschaltet und neue Leitlinien in der Ausbildung gefordert.

„Wir passen nur noch und laufen ab, aber wir gewinnen vorne und hinten keine Zweikämpfe mehr", sagte Veh am Donnerstag in einem Sky-Talk zur 2. Bundesliga in Köln.