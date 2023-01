Kölns Trainer Darum ist Steffen Baumgart ein Stürmerflüsterer

Entsprechend stellte er auch diese in den Vordergrund, als er von den Kölner Medienvertretern nach den Vorzügen seines neuen Mittelstürmer befragt wurde. „Was das Anlaufverhalten, die Mentalität und den Charakter angeht, ist es genau ein Spieler, der aus unserer Sicht sehr gut zu uns passt“, sagte er. „Er ist ein Strafraumspieler und wir wollen ihm die Möglichkeit geben, alles, was in den Strafraumraum reinkommt, auch zu veredeln. Er wird nicht alles reinmachen, aber auch nicht alles verschießen. Was wir auf jeden Fall haben werden, ist ein Spieler, der zu einhundert Prozent für den FC alles raushauen wird. Das ist das, was für uns wichtig ist.“ Baumgarts Überzeugung für den zuletzt glücklosen Selke (13 Spiele, ein Tor) rührt auch daher, dass der 51-Jährige in den vergangenen Jahren mit seiner Art der Spielerführung immer wieder vermeintlich gescheiterte oder unter dem Radar laufende Angreifer in Top-Form brachte.