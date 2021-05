„Immer diese Scheißfragen“ : Köln Hector lässt nach Relegations-Pleite Frust im Interview ab

Köln Dem 1. FC Köln droht nach der 0:1-Niederlage im Hinspiel der Relegation gegen Holstein Kiel der Abstieg. Die Nerven liegen blank - vor allem bei Jonas Hector. Der Kapitän der Kölner ließ seinem Frust im Interview freien Lauf.

Die bittere 0:1-Pleite im Hinspiel der Relegation gegen Holstein Kiel hatte Jonas Hector sichtlich frustriert. Nach dem Spiel gab er beim Streaming-Anbieter Dazn ein denkwürdiges Interview, in dem er dem Frage-Steller patzige Antworten gab.

"Was soll ich denn hier Dampf ablassen", blaffte Hector nach der Niederlage, die am Samstag gleichbedeutend mit dem Bundesliga-Abstieg sein könnte. „Immer diese Scheißfragen!" Schon zuvor war Hector deutlich anzumerken, dass der Frust nach dem schwierigen Spiel groß war. Noch auf dem Feld riss er sich seine Kapitänsbinde vom Arm und stapfte in Richtung Kabine, bevor er zum Interview musste.