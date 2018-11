Karnevalstrikot: 1. FC Köln zu Karneval im rot-weißen Ringelshirt

Köln Zum bereits fünften Mal hat der 1. FC Köln ein Karnevalstrikot entworfen. Beim Heimspiel gegen Dynamo Dresden am 10. November wird der Zweitliga-Tabellführer mit dem rot-weißen Ringelshirt auflaufen.

Das rot-weiße Ringelshirt unter dem Motto „Ringelpiez zom Aanpacke“ (Ringelpiez zum Anfassen) wird der Zweitliga-Tabellenführer am 10. November und damit dem Tag vor der Sessions-Eröffnung im Spiel gegen Dynamo Dresden tragen. „Geringelt in den Farben der Stadt und des FC, ist das Trikot klassisch, kölsch und jeck zugleich“, schrieb der Verein am Freitag.