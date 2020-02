„Extrem unverschämt“ : Heldt lässt kein gutes Haar an Klinsmann

Heldt lässt kein gutes Haar an Klinsmann

Köln Nach Jürgen Klinsmanns unrühmlichem Abgang beim Bundesliga-Rivalen Hertha BSC hat Manager Horst Heldt vom 1. FC Köln kein gutes Haar am ehemaligen Bundestrainer gelassen und sich schützend vor seinen Berliner Kollegen Michael Preetz gestellt.

"Die Aktion war nicht in Ordnung. Ich fand es nicht ansatzweise nachvollziehbar. Ich habe mit Michael Preetz geschrieben, weil ich weiß, wie schwer so eine Situation ist. Ich fand die Aktion schon extrem unverschämt", sagte Heldt am Freitag auf der Pressekonferenz der Geißböcke.