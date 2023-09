Dank Europacup und Transfers 1. FC Köln erwirtschaftet positive Bilanz

Auch wegen der Teilnahme an der Conference League und Spielerverkäufen hat Fußball-Bundesligist 1. FC Köln in der vergangenen Saison eine positive Bilanz erzielt. Der Rekordumsatz der KGaA in Höhe von 172,2 Millionen Euro und der Gewinn in Höhe von 12,4 Millionen Euro nach Steuern seien „erheblich durch Sondereffekte“ erreicht worden, erklärte Geschäftsführer Philipp Türoff auf der Mitgliederversammlung auf Mittwoch. Die Europacup-Teilnahme hatte für rund 13 Millionen Euro Umsatz gesorgt, zudem brachten die Verkäufe von Anthony Modeste und Salih Özcan im Sommer 2022 an Borussia Dortmund rund zehn Millionen Euro ein. „Das relativiert das starke Ergebnis“, sagte Türoff: „Weil es nicht beliebig wiederholbar ist.“ Die Verbindlichkeiten sanken von rund 66 auf 50,5 Millionen Euro.