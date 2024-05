FC-Trainer Schultz vor dem Abstiegsfinale „Wir sind brutal zuversichtlich“

Mit großer Unterstützung der Fans und grenzenloser Zuversicht peilt der 1. FC Köln die Relegationsspiele um den Klassenverbleib in der Fußball-Bundesliga an. Nach dem Last-Minute-Sieg gegen Union Berlin (3:2) müssen die Rheinländer am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim 1. FC Heidenheim gewinnen und darauf hoffen, dass Union Berlin gegen Freiburg verliert und zudem noch vier Tore im Vergleich mit den Berlinern aufholen. „Wir sind brutal zuversichtlich. Die Mannschaft ist positiv und voller Energie“, sagte Trainer Timo Schultz am Donnerstag. „Alle wollen mit nach Heidenheim, alle wollen das schaffen“, erklärte der FC-Coach.