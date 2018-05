FC-Fan schmeißt inoffizielle Saison-Abschlussfeier in Köln

Düsseldorf Nach einer Saison, die für den 1. FC Köln mit dem Abstieg in die 2. Bundesliga enden wird, hatte der Verein eigentlich keine Abschlussfeier geplant. Ein Fan wollte das nicht hinnehmen und hat deshalb kurzerhand eine Facebook-Veranstaltung erstellt.

Fast 11.000 Menschen zeigen bereits Interesse an der „Saison-Abschlussfeier des 1. FC Köln Saison 2017/2018“, die am Sonntag um 15 Uhr am Geißbockheim stattfinden soll.