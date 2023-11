„Ein sehr glücklicher Punkt“ Kölns Realität heißt Abstiegskampf

Abstiegskampf – ein Wort, das man in Köln seit dem Amtsantritt von Baumgart nur selten gehört hat – das in dieser Saison aber die Realität des FC ausdrückt. Dies wurde beim düsteren 1:1 (0:1) beim VfL Bochum am Samstagabend einmal mehr deutlich. Nach elf Spieltagen ist Köln mit nun sechs Punkten noch immer Letzter – und das hat nach einem Drittel der Saison schon eine gewisse Aussagekraft.