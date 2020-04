Corona-Krise : Auch 1. FC Köln beschließt Gehaltsverzicht

Köln Auch der 1. FC Köln reagiert auf die Corona-Krise und reduziert die Gehälter einiger Verantwortlicher und der Spieler.

Nach Informationen der Zeitung verzichten die an der Einigung beteiligten Parteien auf rund 20 Prozent ihrer Bezüge. Ziel des Klubs sei es, wirtschaftlich leistungsfähig zu bleiben und auch die Jobs der Klub-Mitarbeiter zu sichern. Am 1. April hatte der 1. FC Köln bereits Kurzarbeit für jene Beschäftigten eingeführt, die in der Krise nicht eingesetzt werden können.