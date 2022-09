Conference League​: Spieler und Fans des 1. FC Köln auf dem Prüfstand​

Köln Sportlich braucht der 1. FC Köln nach gutem Einstand im zweiten Conference-League-Spiel gegen den FC Slovácko aus Tschechien einen Sieg. Fast noch wichtiger aber ist, dass es auf den Rängen diesmal friedlich bleibt.

Die Mannschaft auf dem Prüfstand, die Fans unter Beobachtung: Nur auf den ersten Blick versprüht das Conference-League-Spiel des 1. FC Köln gegen den FC Slovácko am Donnerstag (21 Uhr/RTL) wenig Flair. Doch für den gesamten Verein in Köln ist es ein extrem wichtiges Spiel. Sportlich sollte der FC die auf dem Papier leichteste Aufgabe der Gruppenphase lösen, um realistische Chancen auf das Weiterkommen zu haben. Und von den Fans sollte sich nach den Ausschreitungen vor dem ersten Spiel in Nizza (1:1) niemand etwas zuschulden kommen lassen, sonst drohen endgültig Geisterspiele in Europa.