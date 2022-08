Conference-League-Playoffs : Hier können Sie 1. FC Köln gegen Fehervar live im Free-TV sehen

Fans vom 1. FC Köln. Foto: dpa/Matthias Balk

Köln Nach fünf Jahren Abstinenz betritt der 1. FC Köln wieder internationales Terrain. Die Qualifikation für die Conference League steht an. Wo Sie das Playoff-Hinspiel zwischen dem Bundesligisten und Fehervar FC live im Free-TV sehen können.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das Playoff-Hinspiel des Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln gegen den Fehervar FC um den Einzug in die Conference League ist im Free-TV zu sehen. RTL überträgt die Partie am Donnerstag (20.30 Uhr) live aus dem Kölner Rheinenergiestadion. Zudem kann die Begegnung beim kostenpflichtigen Streamingdienst RTL+ geschaut werden. Das Rückspiel findet eine Woche später am 25. August in Ungarn statt. Der Sieger qualifiziert für die Gruppenphase.

Kölns Trainer Steffan Baumgart freut sich schon auf die „geile, neue Herausforderung“, und auch die Fans des Bundesligisten fiebern der Rückkehr in den europäischen Fußball entgegen. „Wir werden mit der stärksten Mannschaft auflaufen und alles daran setzen, ein gutes Ergebnis zu holen“, sagte Trainer Baumgart vor dem Hinspiel: „Ich bin der Meinung, dass wir der Favorit sind. Diese Rolle sollten wir annehmen und auf dem Platz zeigen.“

Und damit vor dem zweiten Duell in Ungarn in der kommenden Woche den Grundstein fürs Weiterkommen legen. Nur das zähle, betonte Baumgart: „Mir wird zu viel darüber geredet, was danach kommen könnte. Da könnten Sachen kommen, die uns auch finanziell weiterhelfen könnten.“ Er sei „Trainer und nicht Finanzvorstand“, daher liege sein Fokus darauf, die Mannschaft bestmöglich einzustellen.

Noch einmal schlafen! 🤩 🇪🇺

_#effzeh #KOEVIDI #ReturnOfTheGoat pic.twitter.com/bO8fLMTkM2 — 1. FC Köln (@fckoeln) August 17, 2022 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Twitter. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Twitter, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Sollten sich die Kölner durchsetzen und wie zuletzt 2017 in der Europa League international starten, hätte die Bundesliga in den europäischen Wettbewerben acht Vereine am Start. Bislang stehen die fünf Champions-League-Teilnehmer FC Bayern München, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, RB Leipzig und Eintracht Frankfurt sowie Union Berlin und der SC Freiburg in der Europa League fest.

Rein wirtschaftlich kann der Klub die Einnahmen allerdings bestens gebrauchen. Knapp drei Millionen Euro gibt es, wenn der FC sich für die Gruppenphase qualifiziert. Dort winkt je nach Erfolg deutlich mehr Geld, das womöglich investiert wird, um Ersatz für den zu Borussia Dortmund gewechselten Anthony Modeste zu verpflichten und den Kader für die ungewohnte Doppelbelastung zu verstärken.

Seit Beginn der vergangenen Saison präsentiert RTL im Free-TV und bei RTL+ ein umfanreiches Paket an Spielen der Europa League und der Conference League.

(dpa/old)