„Leben ist schön“ Kölns Trainer Baumgart will Beleidigungen nicht gehört haben

Die „ausgesprochene Wahrheit“ sollte sich wohl auf Aussagen Baumgarts von vor zwei Wochen beziehen. Nachdem Bayer in einem Werbe-Post für ein Europa-League-Spiel fragte: „Verfolgst du gern Abstiegskampf?“ und in Klammern dahinter antwortete: „Dann bist du wohl K*ln-Fan.“, hatte Baumgart emotional reagiert und unter anderem gesagt: „Der FC steht in dieser Region über allem. Da kannst du 20 Mal Uefa-Cup-Sieger werden oder Vizemeister. Scheißegal.“