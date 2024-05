Kölns letzter Funke im Abstiegskampf „Das kann einer der kuriosesten Klassenerhalte werden“

Sie beschworen den Fußball-Gott, schämten sich ihrer Freuden-Tränen nicht und waren froh, dass das Stadion nicht auseinander geflogen ist: Nach dem Last-Minute-Rausch vom Samstag gehen die Stehaufmännchen vom 1. FC Köln plötzlich mit Euphorie in das nun endgültige Endspiel um den Klassenerhalt. „Der Fußball-Gott hat noch einen Strohhalm für uns gehabt. Und an den haben wir uns ganz fest geklammert“, sagte Abwehrspieler Dominique Heintz nach dem nicht mehr erhofften 3:2 (1:2) gegen Union Berlin, das das Kölner WM-Stadion in seinen Grundfesten beben ließ.