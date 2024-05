Nachfolge offen 1. FC Köln trennt sich nach Bundesliga-Abstieg von Trainer Schultz

Bundesliga-Absteiger 1. FC Köln und Trainer Timo Schultz werden ihre Zusammenarbeit in der Zweiten Liga nicht fortsetzen. Dies teilte der rheinische Klub am Montag mit. Der Vertrag des 46-Jährigen, der zu Jahresbeginn als neuer Hoffnungsträger verpflichtet wurde, endet ohnehin am 30. Juni 2024. Auch seine beiden Co-Trainer André Pawlak und Kevin McKenna werden gehen.