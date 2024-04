„Emotionen pur“ Köln feiert furioses Comeback im Abstiegskampf

Torschütze Steffen Tigges brachte die Gefühlslage beim 1. FC Köln nach dem Mega-Comeback in einem dramatischen Abstiegskrimi auf den Punkt. „Von komplett abgeschrieben bis wieder alles drin“, sagte der Stürmer mit Blick auf die Nachspielzeit und zwei Kölner Tore zum 2:1-Sieg gegen den VfL Bochum. „Dass wir so ein Spiel drehen und uns in so eine vernünftige Ausgangsposition bringen, dass wir alles in der eigenen Hand haben: Das sind schon Emotionen pur.“ Das furiose Finale gegen den direkten Konkurrenten kann für Köln zum Erweckungserlebnis im Rennen um die Rettung werden.