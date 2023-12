Polizeigewerkschaft fordert Erklärung GdP kritisiert 1. FC Köln wegen Anti-Polizei-Plakats

Die Gewerkschaft erwartet eine deutliche Positionierung des Klubs: „Wie passt so ein Transparent zu den Werten des 1. FC Köln? Werden wir solche Transparente künftig öfter bei Euch sehen? Ihr wisst schon, dass bei Heimspielen in Köln teilweise mehr als 1000 Polizisten im Einsatz sind, um die Sicherheit zu gewährleisten? Wisst Ihr, oder..? Was sagt Ihr unseren Kollegen, die sich bei Stadioneinsätzen die Wochenenden um die Ohren schlagen - und sich dafür so beleidigen lassen müssen..?“, schrieb die GdP. Ihr NRW-Vorstand stehe für ein Gespräch bereit.