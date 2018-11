Transfer-Hammer: Modeste kehrt zum 1. FC Köln zurück

Köln Der 1. FC Köln hat Anthony Modeste ein zweites Mal verpflichtet. Der Franzose unterschrieb einen Vertrag bis 2023, der ab sofort gilt.

Nach seinem missglückten Engagement in China nimmt Modeste in Köln einen neuen Anlauf, er ist für die Profimannschaft sofort spielberechtigt. Der 30-Jährige erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2023, gemeinsam mit Stürmer Simon Terodde, Jhon Cordoba und Serhou Guirassy bildet Modeste ein für die zweite Liga herausragendes Angriffsquartett - allein Terodde hat nach 13 Spieltagen bereits 16 Tore auf dem Konto.

Modeste hatte den FC in der Saison 2016/17 mit 25 Toren in die Europa League geführt und war anschließend nach langem Hin und Her zu Tianjin Quanjian nach China gewechselt. Dort wurde er aber nicht glücklich, nach längerem Streit wurde sein Vertrag in Fernost schließlich aufgelöst.